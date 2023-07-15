РосЗМІ повідомляють, що ФСБ запобігла вбивству Симоньян та Собчак

РосЗМІ повідомляють, що ФСБ запобігла вбивству Симоньян та Собчак

ФСБ РФ заявила, нібито запобігла підготовці "українськими спецслужбами" вбивства російських пропагандистів Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило "РИА Новости".

ФСБ заявила, нібито в Москві та Рязанській області затримано "неонацистів з угруповання Параграф-88", які "здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Симоньян і Собчак".

У затриманих вилучено автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети і наручники.

Росіяни заявили у ФСБ, нібито готували замахи "за завданням СБУ" за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.

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