РосЗМІ повідомляють, що ФСБ запобігла вбивству Симоньян та Собчак

ФСБ РФ заявила, нібито запобігла підготовці "українськими спецслужбами" вбивства російських пропагандистів Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило "РИА Новости".

ФСБ заявила, нібито в Москві та Рязанській області затримано "неонацистів з угруповання Параграф-88", які "здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Симоньян і Собчак".

У затриманих вилучено автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети і наручники.

Росіяни заявили у ФСБ, нібито готували замахи "за завданням СБУ" за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.