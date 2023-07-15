Президент Литви розповів про "драму" на саміті НАТО через твіт Зеленського
Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що побоювався погіршення рішень саміту НАТО через гнівний твіт президента України Володимира Зеленського дорогою до Вільнюса, повідомляє Європейська правда.
Про це розповiв Науседа в інтерв’ю LRT.
"Драматизм був дуже високий, і в якийсь момент у мене, безумовно, були підстави побоюватися, що текст може раптом стати набагато гіршим, або що в ньому будуть пропущені речі, які є надзвичайно важливими для нас і для України".
Він додав, що розуміє емоції Зеленського, але водночас він усвідомлював, що "ми вже досягли максимуму і будь-яка спроба піти далі зруйнує сам Вільнюський саміт".
"Я кажу це дуже відповідально. Це могло статися. Цього не сталося, і саме тому ми сьогодні говоримо в зовсім іншому тоні. Нарешті, президент Зеленський, як ви дуже добре бачили наступного дня, говорив у зовсім іншому тоні. І я, безумовно, вітаю рішення, які були прийняті у Вільнюсі", – сказав Науседа.
Дорогою до Вільнюса на саміт НАТО Зеленський написав у Twitter, що наразі серед союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.
За даними ЗМІ, українська делегація намагалась таким чином вплинути на хід дискусій у межах НАТО, але реакція була зворотною. Особливо роздратувались США, яких про допис у соцмережах не попереджали, що змусило втрутитись британську й частково німецьку делегацію.
Коли Зеленський прибув на саміт у вівторок увечері, його відверто розкритикували інші лідери. Під час спільної вечері його закликали "охолонути" й оцінити весь пакет рішень щодо України, додає видання.
Уже в середу Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України. Він пізніше пояснив, що й досі вважає формулювання декларації "абсурдними", але висловив упевненість, що Альянс не буде висувати політичні вимоги для запрошення України до вступу в НАТО.