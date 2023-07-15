NYT: Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки

Українські війська змінили тактику ведення контрнаступу, що дало їм змогу скоротити втрати у військовій техніці, але й уповільнити деокупацію територій, повідомляє Українська правда.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, за перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки, зокрема західні зразки

Цей рівень втрат техніки знизився до 10% у наступні тижні завдяки тому, що Україна змінила тактику ведення контрнаступу.

Зокрема ЗСУ зосередилися більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаці по замінованих Росією полях, пише видання.

"Але ця хороша новина приховує деякі похмурі реалії. Втрати також сповільнилися, оскільки сам контрнаступ сповільнився - і навіть подекуди зупинився - оскільки українські солдати борються з грізною обороною Росії.

І попри втрати, українці поки що пройшли тільки п'ять із 60 миль (8 кілометрів із 96 - ред.), які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні й розділити російські війська на дві частини".

Військові експерти, на яких посилається ЗМІ, кажуть, що перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил - озброєння, особового складу або того й іншого - ніж тим, хто обороняється.