Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до гарантій G7 для України

Президент України Володимир Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до гарантій безпеки G7 для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави держави під час пресконференції з президентом Південної Кореї.

"Я запросив Республіку Корея приєднатися до погодженої з лідерами "Групи семи" декларації про підтримку України" , - сказав Зеленський.

За словами двох президентів, Південна Корея надає Україні гуманітарну допомогу, зокрема у розмінування, економічну та міжнародну підтримку. Лідер Юн Сок Йоль зазначив, що його країна підтримує українську формулу миру та прагне допомогти у її реалізації.

"У сфері реабілітації ми потребуємо нової масштабної реабілітаційної галузі. Запросив Республіку Корея проявити своє лідерство у створення в Україні реабілітаційних центрів. Звичайно, ми обговорили економічну співпрацю. Це і енергетика, і транспорт, і залізниця, і створення виробництв в Україні" , - додав Зеленський.

Крім того, президент Південної Кореї наголосив, що Сеул приєднається до програми післявоєнної відбудови України. Країна вже допомагає у реконструкції пошкоджених українських шкіл.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, президент Південної Кореї та перша леді прибули з офіційним візитом до України. Це перший в історії двосторонніх відносин візит лідера Південної Кореї до України.

Юн Сок Йоль відвідав Бучу, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після переговорів вони дали спільну пресконференцію.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Вони передбачають довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки для нашої країни.

Крім того, вже шість країн погодилися приєднатися до гарантій. Мова йде про Чехію, Данію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію та Швецію.