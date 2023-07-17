США пригрозили РФ "дипломатичними збитками" у разі відмови від "зернової угоди"

На Росію очікують "величезні дипломатичні збитки", якщо термін дії "зернової угоди", що спливає 17 липня, не буде продовжено, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Якщо Росія вийде з цієї ініціативи, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним їм продовольством за доступними цінами" , - заявив він.

За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну доведеться зробити вибір.

"І я думаю, що надалі це коштуватиме Росії величезних дипломатичних збитків. Так що Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюємо з українцями з цього питання" , - заявив Салліван.

Зернова угода

З початку повномасштабної війни Росії проти України країни Африки залишилися без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Москвою портів у Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з Росією та Україною для створення гуманітарного коридору у Чорному морі.

Однак в останні місяці представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня. Так, Пєсков говорив, що "у "зернової угоди" немає шансів".