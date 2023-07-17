Трамп заявив, що змусить Путіна та Зеленського зупинити війну

Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв, що у разі перемоги на виборах змусить президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна укласти мирну угоду, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Я зв'яжуся з Путіним для того, щоб укласти угоду з Зеленським. Це станеться дуже швидко. Я сказав би Зеленському: "Досить, тобі потрібно укласти угоду" , - зазначив він.

За його словами, у нього свого часу склалися добрі стосунки як із Зеленським, так і з Путіним.

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укласти угоду, ми дамо їм (Україні – ред.) дуже багато, більше, ніж у них коли-небудь було . Я укласти угоду за один день" , - сказав Трамп.

Заяви Трампа про війну в Україні

Колишній президент США регулярно скандально висловлюється про вторгнення РФ до України. Так, раніше він заявив, що Україні нібито доведеться поступитися деякими територіями Росії, щоб зупинити війну. Зокрема, він зазначив, що Штати мають "об'єднати країни та укласти мир".

Слід зазначити, що Трамп неодноразово висловлював свою підтримку російському диктатору та виступав проти допомоги нашій країні. Наприклад, раніше він заявив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни . Також він відмовився називати Путіна військовим злочинцем.