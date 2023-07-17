Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ

Через руйнування прольоту Кримського мосту зупинено роботу поромної переправи між окупованим півостровом та Краснодарським краєм РФ, повідомляє Українська правда.

Про це заявила влада Темрюкського району Краснодарського краю РФ

"Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією "ТАСС", тимчасово зупинено рух залізничного транспорту Кримським мостом.

Вночі 17 липня Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася﻿ "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт. За інформацією каналу "Astra", перед "падінням" прольоту Кримського мосту було чути щонайменше два вибухи.