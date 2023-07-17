Контрнаступ ЗСУ: в ISW назвали ключові напрями

Українські військові останніми днями вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На кадрах з геолокацією, опублікованих 15 липня, видно, що українські сили досягли обмежених успіхів на північний захід від населеного пункту Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки). ЗСУ також просунулися на 1 км у невстановленому районі на Бердянському напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська також продовжували контрнаступні дії на Мелітопольському напрямі. Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили продовжують наступ у районі Бахмуту та обороняють нові позиції на флангах Бахмута від атак російських наземних військ.

Деякі російські джерела стверджують, що українські війська звільнили Залізнянське (13 км на північ від Бахмута), частину висот біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та укріпрайон на захід від Андріївки (10 км на південь від Бахмута). За даними експертів ISW, ЗСУ з початку літнього контрнаступу, з 4 червня по 9 липня, звільнили близько 253 квадратних кілометрів території.

Ключові висновки ISW: