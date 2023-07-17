Над Дніпропетровщиною вночі збили два "Шахеди" – ОВА
Сили оборони України вночі 17 липня знищили над Дніпропетровською областю 2 "Шахеди", повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Близько першої години ворог атакував область безпілотниками. Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід", — йдеться в повідомленні.
У Генштабі повідомляли, що РФ завдала чергового удару по Україні. Про наслідки атаки повідомлять пізніше, інформація уточнюється.