У РФ заявили про двох загиблих через вибухи на Кримському мості

Сьогодні вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському мості пролунали вибухи, внаслідок яких загинули двоє людей, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Про загибель двох людей повідомлялося у перші хвилини після вибухів із посиланням на очевидців. Через 2 години загибель чоловіка та жінки, а також поранення їхньої доньки підтвердив чиновник.

Повідомляється, що у машині, яка постраждала внаслідок вибуху, перебували мешканці Нового Осколу Білгородської області РФ.

Нагадаємо, вночі 17 липня керівник окупаційної адміністрації Криму Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася﻿ "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт. За інформацією каналу "Astra", перед "падінням" прольоту Кримського мосту було чути щонайменше два вибухи.