За добу росіяни обстріляли Херсонщину майже 90 разів — ОВА
Упродовж 16 липня російські війська здійснили 89 обстрілів Херсонщини. Окупанти випустили 373 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та безпілотників.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
По Херсону ворог випустив 40 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, складські приміщення, територію авторинку та одного з інфраструктурних підприємств, а також фермерське господарство.
Внаслідок обстрілів одна людина загинула, дістали поранення — 9 (з них двоє — діти).