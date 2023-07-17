У розвідці прокоментували падіння прольота на Кримському мосту
Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи інцидент, внаслідок якого був пошкоджений Кримський міст, процитував Кирила Буданова, повідомляє Суспільне.
"Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва", — сказав Юсов.
Представник ГУР МО також зазначив, що через руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.
"Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони", — зазначив він.
Нагадаємо, вночі 17 липня керівник окупаційної адміністрації Криму Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт. За інформацією каналу "Astra", перед "падінням" прольоту Кримського мосту було чути щонайменше два вибухи.