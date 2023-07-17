За добу РФ втратила понад 600 військових та 8 танків — дані Генштабу

За добу РФ втратила понад 600 військових та 8 танків — дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України російська армія втратила приблизно 620 солдатів, 8 танків, 23 артилерійські системи та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків — 4 115 (+8),
  • бойових броньованих машин — 8 034 (+8),
  • артилерійських систем — 4 504 (+23),
  • РСЗВ — 685 (+4),
  • засобів ППО — 428 (+3),
  • літаків — 315 (+0),
  • гелікоптерів — 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 828 (+8),
  • крилатих ракет — 1 273 (+0),
  • кораблів/катерів — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 059 (+15),
  • спеціальної техніки — 677 (+11).

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