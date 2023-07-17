За добу РФ втратила понад 600 військових та 8 танків — дані Генштабу
За минулу добу в ході війни проти України російська армія втратила приблизно 620 солдатів, 8 танків, 23 артилерійські системи та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 238 300 (+620) осіб ліквідовано,
- танків — 4 115 (+8),
- бойових броньованих машин — 8 034 (+8),
- артилерійських систем — 4 504 (+23),
- РСЗВ — 685 (+4),
- засобів ППО — 428 (+3),
- літаків — 315 (+0),
- гелікоптерів — 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 828 (+8),
- крилатих ракет — 1 273 (+0),
- кораблів/катерів — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7 059 (+15),
- спеціальної техніки — 677 (+11).