Росіяни шукають слабкі місця ЗСУ на Куп'янському напрямку — Міноборони

Російська армія активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківської області, тривають бої, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківщини. Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл" , — каже Маляр.

За її словами, окупанти мають дві основні задачі: повернути втрачені позиції та примусити ЗСУ перекинути туди резерви з інших напрямків.

ЗСУ в обороні, чинять опір.

"Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої" , — стверджує заступниця міністра.

На Лиманському напрямку росіяни продовжують безуспішні штурмові дії, намагаючись витіснити ЗСУ в районі Серебрянського лісу. Успіху наразі не мають.

На Бахмутському напрямку Сили оборони наступають.

"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались" , — зазначила Маляр.

Минулого тижня на Бахмутському напрямку звільнили територію у 7 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку — 31 кв.км.