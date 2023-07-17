Росіяни шукають слабкі місця ЗСУ на Куп'янському напрямку — Міноборони
Російська армія активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківської області, тривають бої, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківщини. Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл", — каже Маляр.
За її словами, окупанти мають дві основні задачі: повернути втрачені позиції та примусити ЗСУ перекинути туди резерви з інших напрямків.
ЗСУ в обороні, чинять опір.
"Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої", — стверджує заступниця міністра.
На Лиманському напрямку росіяни продовжують безуспішні штурмові дії, намагаючись витіснити ЗСУ в районі Серебрянського лісу. Успіху наразі не мають.
На Бахмутському напрямку Сили оборони наступають.
"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались", — зазначила Маляр.
Минулого тижня на Бахмутському напрямку звільнили територію у 7 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку — 31 кв.км.