РФ могла сама підірвати Кримський міст заради провокації - Братчук

Невдовзі після пошкодження Кримського мосту з'явилися перші припущення щодо причин аварії. Прокремлівський інформаційний ресурс Readovka, посилаючись на власні джерела, причиною падіння опори Кримського мосту спочатку назвав терористичний акт. Потім тут змінили повідомлення, і почали говорити про ракетну атаку на Кримський міст, повідомляє Дзеркало тижня.

Тим часом голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук припустив, що нова "бавовна" на Кримському мості - справа рук самих росіян.

"Версію про російську провокацію на тлі пролонгації "Зернової угоди" не просто не виключаю. Вона, можливо, є однією з основних" , - заявив Братчук.

Втім, цій версії суперечить зокрема твіт, який незабаром після аварії опублікував аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос. Він наочно показав важливість Кримського мосту для воєнної агресії. Аналітик зазначає, що у разі виведення мосту з ладу в Росії буде лише одна наземна лінія постачань – прибережна магістраль вздовж Азовського моря – якою вона може скористатися для підтримки (або евакуації) десятків тисяч своїх військовослужбовців в окупованих Херсоні та Криму.

Тобто значення Кримського мосту надто високе, щоб росіяни могли їм пожертвувати заради якоїсь провокації, тим більше в умовах, коли стримувальних факторів для них не так багато.