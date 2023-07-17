ЗСУ звільнили на півдні вже 180 квадратних кілометрів – Міноборони

Збройні сили України протягом минулого тижня звільнили майже 11 квадратних кілометрів на південному напрямку, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"На півдні протягом минулого тижня майже 11 кв. кілометрів звільнено... Загалом загальна звільнена площа складає майже 180 кв. км" , - сказала Маляр.

Крім того, 68 загарбників було взято в полон минулого тижня нашими оборонцями.

Вона зазначила, що українські втрати на півдні протягом минулого тижня були в 5,3 раза меншими ніж у ворога, а на Сході у 8 разів менші ніж у противника.