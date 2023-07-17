Danone і Carlsberg втратили активи в РФ – там ввели державне управління

Французька група Danone і данська пивоварна група Carlsberg втратили свої активи в Росії. За рішенням російського диктатора Володимира Путіна, з 16 липня їхні частки в АТ "Данон Росія" та ТОВ "Пивоварна компанія Балтика" передали під зовнішнє управління Федерального агентства з управління державним майном (Росмайно), повідомляє ЛігаБізнес.

"Балтика" – друга за величиною пивоварна компанія в Росії, вона має вісім заводів на території держави-агресора.

У червні Carlsberg заявив, що знайшов покупця на свій бізнес в Росії, підписав з ним угоду та чекає на погодження з боку місцевої влади. Данська компанія контролювала "Балтику" з 2008 року.

У березні 2022 році Carlsberg повідомив, що збирається піти з російського ринку, відмовляється від реклами та припиняє випускати пиво під своїм флагманським брендом.

За рішенням Путіна, Росмайну передали 100% "Балтики", в тому числі 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ "Хоппі Юніон".

"Carlsberg Group працює відповідно до місцевих правил і норм у Росії і вважає такий розвиток подій несподіваним. Група оцінить правові та операційні наслідки такого розвитку подій і вживе всіх необхідних заходів у відповідь" , - заявила компанія на своєму сайті.

Крім того, під тимчасове управління РФ відійшли 100% російського бізнесу Danone (83 млрд акцій Produits Laitiers Frais Est Europe та 85 000 акцій Данон Трейд).

Французька компанія попередила, що не залишить цього рішення без відповіді.

"Danone готується вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав як акціонера Данон Росія та забезпечення безперервності діяльності бізнесу" , - заявила компанія.

Французька Danone у жовтні минулого року заявила про передачу контролю у бізнесі з виробництва молочних продуктів у Росії. У медіа повідомляли про багатьох претендентів на покупку бізнесу, включаючи великих виробників продуктів харчування Росії, серед яких Русагро, група "Черкізово", Чорноголовка, ЕкоНива, Румелко, Агрокомплекс ім. Ткачова та АФК "Система").

У лютому 2023-го французька група запропонувала потенційним інвесторам контроль за частиною активів у Росії з умовою зворотного викупу. Danone хотіла зберегти частку і місце в раді директорів російської компанії після угоди.

Danone працює в Росії протягом 30 років і представлена брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Ростишка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка" та Evian.