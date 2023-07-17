Перша група пілотів вже виїхала на навчання на F-16 — Ігнат

Перша група пілотів з України вже виїхала на навчання з керування винищувачами F-16﻿. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"Перша група пілотів — це перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім друга й далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки. Чекаємо, перша група виїхала, слідом буде друга" , — розповів він.

Ігнат додав, що Україна не може всіх направити на перенавчання та й "отримувати, мабуть, будемо теж не одразу трьома ескадрильями".