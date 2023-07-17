Навчання на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків.﻿ Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, повідомляє Європейська правда.

"Перша група пілотів – буде перша хвиля, яка пройде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Йдеться про десятки. Тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга", – розповів Ігнат.

Ігнат підкреслив, що пілоти вже підготувались до навчань, вивчивши англійську мову.

"Там термінологія авіаційна дещо специфічна, тому це потребувало певного часу", – сказав Ігнат.

Технічний персонал теж проходитиме підготовку, але у нього буде інша програма, ніж у пілотів, зазначив речник.