У Сенаті США заговорили про розширення НАТО в Азію, — ЗМІ

Деякі сенатори США виступають за розширення Північноатлантичного Альянсу на територію Азії. Декілька американських сенаторів, імена яких не названі, вказали телеканалу NBC, що на саміті НАТО у Вільнюсі були присутні прем'єр-міністри Японії та Австралії, президент Кореї, повідомляє Ділова столиця.

"І це був справді сильний сигнал щодо НАТО" , - акцентували вони.

Один із сенаторів, представник Демократичної партії, зазначив, що розширення Альянсу в Азію вже почалося з угоди AUKUS між Великобританією, Австралією та США.

Політики вважають, що "розширення НАТО в Азії неминуче".