Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний — Енергоатом
Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Ситуація залишається стабільною та контрольованою.
Про це йдеться в повідомленні Енергоатому.
Станом на 09:00 17 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,43 м. Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,86 м.
"Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили рашисти. Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", — йдеться в повідомленні.