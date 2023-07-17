"Нова пошта" відкрила ще одне відділення в Берліні

"Нова пошта" розширила свою присутність у Берліні, відкривши друге відділення Nova Post у районі Шарлоттенбург, що знаходиться у західній частині міста, повідомляє ЛігаБізнес.

Відділення приймає посилки та вантажі вагою до 100 кг і розташоване за адресою: Osnabrücker Str. 1, 10589, Берлін.

Клієнти можуть скористатися послугами відділення з понеділка до суботи, а неділя є вихідним днем. Термін доставляння в Україну або з України становить приблизно 5 робочих днів.

"До кінця літа ми плануємо відкрити приблизно 10 відділень Nova Post у містах, таких як Гамбург, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Кельн та інші. Крім того, ми активно проводимо перемовини з місцевим партнером щодо розширення покриття доставлення в Німеччині через встановлення 7500 пунктів видачі по всій країні. У нас є амбітні плани щодо розвитку та зміцнення нашої позиції як поштового перевізника в Німеччині" , — заявив Сергій Симонов, СЕО Nova Post в Німеччині.