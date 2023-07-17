У РФ назвали інцидент на Кримському мості терактом та повідомили деталі

У Росії офіційно назвали нічний інцидент на Кримському мосту за терактом. У країні-агресорі заявили, що його нібито атакували два українські безпілотники. Про це з посиланням на представника Слідчого комітету РФ Світлану Петренко, повідомляє РБК-Україна.

У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.

Там повідомили, що внаслідок події пошкоджено одну з секцій мосту. При цьому загинули чоловік і жінка, які їхали на автомобілі, також постраждала їхня дитина.

Крім того, у Росії відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт".

У НАК заявили, що слідство нібито встановлює осіб із числа українських спецслужб та збройних формувань, причетних до цієї події.