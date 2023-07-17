Доходи Twitter від реклами скоротились майже вдвічі – Маск

Грошовий потік у Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження. Про це заявив Ілон Маск, повідомляє Економічна правда.

Такий стан речей не відповідає його очікуванням, озвученим у березні, що Twitter може досягти позитивного грошового потоку до червня.

Маск заявив , що Twitter не побачив зростання доходів від реклами, яке очікувалося в червні, додавши, що "липень є трохи перспективнішим". Twitter Spaces також ще не приносив прибутків і є "цільовим".

"Це остання ознака того, що агресивних заходів щодо скорочення витрат після того, як Маск придбав Twitter у жовтні, недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік. А також свідчить про те, що доходи Twitter від реклами, можливо, не відновилися так швидко, як припустив Маск у квітневому інтерв’ю з ВВС, коли повідомив, що більшість рекламодавців повернулися на сайт" , – пише агентство Reuters.

Після звільнення тисяч співробітників і скорочення рахунків за хмарні послуги Маск заявив, що компанія скоротила свої неборгові витрати до 1,5 млрд дол із прогнозованих 4,5 млрд дол у 2023 році. Також компанія стикається з щорічними виплатами відсотків у розмірі близько 1,5 млрд дол унаслідок боргу.

Маск додав, що у 2023 році Twitter має отримати дохід у 3 млрд дол, порівняно з 5,1 млрд дол у 2021 році.

Наймання Маском Лінди Яккаріно, колишнього керівника реклами Comcast NBCUniversal, як генерального директора, означало, що продажі реклами є пріоритетом для Twitter, навіть якщо він працює над збільшенням доходу від підписки.

Яккаріно вступила на посаду на початку червня та повідомив інвесторам, що Twitter планує зосередитися на партнерстві з відео, авторами та торгівлею, а також веде переговори з політичними діячами та діячами індустрії розваг, платіжними службами та видавцями новин і ЗМІ.