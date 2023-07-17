Окупанти скинули дві авіабомби на селище Нью-Йорк, зруйнована п’ятиповерхівка — ОВА

На Донеччині російські загарбники за минулу добу скинули дві авіабомби на смт Нью-Йорк, у результаті зруйнована п’ятиповерхівка. У Костянтинівці пошкодили шість будинків, школу і підприємство, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Горлівському напрямку росіяни скинули дві авіабомби на Нью-Йорк, одна з них зруйнувала п'ятиповерхівку. Всього у громаді пошкоджено шість будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено три будинки. У Костянтинівці пошкоджено шість будинків, школу і підприємство" , - написав очільник області.

Він зазначив, що від ворожого вогню зазнала поранень одна людина, пошкоджено п’ять будинків у Плещіївці Іллінівської громади.

На Лисичанському напрямку три будинки пошкоджено у Ямполі Лиманської громади, один у Сіверську і один - у Званівці.

Також, за словами Кириленка, на Волноваському напрямку під обстрілами були Вугледар і Пречистівка, у Комарській громаді — селище Шевченко. Зранку росіяни обстріляли з "Градів" Велику Новосілку.

На Донецькому напрямку було пошкоджено вісім будинків у Курахівській громаді, впродовж доби відбувалися обстріли Мар'їнки та Красногорівки.