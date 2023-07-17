Кулеба летить до Нью-Йорка з візитом в ООН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає з робочим візитом до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, повідомляє Європейська правда.
Про це заявили в МЗС України.
Візит Кулеби відбудеться 17-18 липня. У понеділок він візьме участь у міністерському засіданні Ради безпеки ООН щодо агресії Росії проти України та заході високого рівня до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
18 липня Дмитро Кулеба виступить на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.
Крім того, планується низка двосторонніх перемовин з іноземними колегами, керівництвом Програми розвитку ООН, а також зустріч із групою постійних представників африканських держав при ООН.