Кулеба летить до Нью-Йорка з візитом в ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає з робочим візитом до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, повідомляє Європейська правда.

Про це заявили в МЗС України.

Візит Кулеби відбудеться 17-18 липня. У понеділок він візьме участь у міністерському засіданні Ради безпеки ООН щодо агресії Росії проти України та заході високого рівня до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

18 липня Дмитро Кулеба виступить на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, планується низка двосторонніх перемовин з іноземними колегами, керівництвом Програми розвитку ООН, а також зустріч із групою постійних представників африканських держав при ООН.