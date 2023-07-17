Окупанти стягують резерви до Бахмута, щоб зберегти позиції – речник ЗСУ

Російські загарбники намагаються зберегти свої позиції під Бахмутом, тому постійно стягують туди резерви. За добу на Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках ворог здійснив понад 1000 обстрілів позицій Сил оборони, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, що ворог понад усе хоче зберегти свої позиції під Бахмутом:

"Він стягує туди постійні резерви, намагається іноді контратакувати. Ми гасимо ці спроби. За останній час у ворога успіху в контратаках не було".

"У нашій операційній зоні за добу ворогом було завдано більше 1 150 артилерійських ударів різними типами мінометів, ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню. Відбулось 15 боєзіткнень, під час яких 121 окупанта було знищено, 256 зазнали поранень.