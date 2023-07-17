Окупанти стягують резерви до Бахмута, щоб зберегти позиції – речник ЗСУ
Російські загарбники намагаються зберегти свої позиції під Бахмутом, тому постійно стягують туди резерви. За добу на Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках ворог здійснив понад 1000 обстрілів позицій Сил оборони, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
За його словами, що ворог понад усе хоче зберегти свої позиції під Бахмутом:
"Він стягує туди постійні резерви, намагається іноді контратакувати. Ми гасимо ці спроби. За останній час у ворога успіху в контратаках не було".
"У нашій операційній зоні за добу ворогом було завдано більше 1 150 артилерійських ударів різними типами мінометів, ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню. Відбулось 15 боєзіткнень, під час яких 121 окупанта було знищено, 256 зазнали поранень.
Знищено чотири танки, дві самохідні артилерійські боєустановки, два БПЛА та два дрони-камікадзе, п'ять одиниць ворожої бронетехніки", - поінформував Череватий.