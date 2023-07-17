Українці через "Дію" придбали військові ОВДП на 1,5 мільярда
Через портал та застосунок "Дія" українці придбали військові облігації на 1,5 мільярда гривень, повідомляє Економічна правда.
"Кожна куплена облігація підтримує економіку, допомагає армії та приносить вкладнику прибуток. Чим більше облігацій купуєте, тим більше прибутку отримаєте", – пояснили у пресслужбі "Дії".
Для того аби стати інвестором треба:
- у "Дії" натиснути кнопку "Військові облігації" на головному екрані;
- обрати облігації, їх кількість та партнера;
- оплатити.
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