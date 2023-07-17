СБУ про вибухи на Кримському мосту: Деталі розкриємо після перемоги

Усі деталі щодо організації підриву Кримського мосту під ранок 17 липня Служба безпеки України "обов'язково розкриє після нашої Перемоги". Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, повідомляє Ліга.net.

"Поки що ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав військового навантаження , – додав представник Служби.

Дехтяренко нагадав, що в одному з інтерв’ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної ситуації та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

Кримський міст – один із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії на півдні України.

З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив﻿ про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення﻿ залізничного сполучення, однак автомобільне залишається паралізованим.