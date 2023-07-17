За добу росіяни атакували дев'ять областей України — дані ОВА

Російська армія за добу здійснила атаки на дев'ять областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 17 липня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області ворог здійснив чотири обстріли, пролунали 59 вибухів. У Новгород-Сіверській громаді зафіксовані три обстріли із АГС та мінометів, у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району — один обстріл з мінометів.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів. Зафіксовано 63 вибухи, з них три мінометні (15 вибухів), два артилерійські (8 вибухів), один гранатометний (15 вибухів), три зі стрілецької зброї (25 кулеметних черг). Обстріляні Білопільська, Хотінська, Дружбівська, Великописарівська, Есманська і Шалигинська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Путивльська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська та Есманська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу одна людина була травмована. Пошкоджено два домогосподарства.

За добу війська РФ здійснили 55 обстріли 16 населених пунктів Запорізької області. Зафіксовані 52 артилерійські удари по Гуляйпільському, Ольгівці, Малинівці, Чарівному, Залізничному, Преображенці, Степногірську та інших прифронтових населених пунктах. Двічі ворог обстріляв із РСЗВ Гуляйполе та Верхню Терсу, а також завдав авіаційного удару по Новодарівці. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури та господарчих споруд.

У Дніпропетровській області вночі збили два дрони Shahed.

У Харківській області вчора ввечері ворог завдав удару трьома ракетами, попередньо, із ЗРК С-300, в напрямку Харкова. Одна ракета вибухнула у повітрі над територією Росії, два влучання зафіксовані на території підприємства в Основ'янському районі Харкова. Пошкоджено залізничну колію.

Також росіяни завдали удару двома ракетами С-300, зафіксовано влучання в Основ'янському районі. Пошкоджено об‘єкт транспортної інфраструктури і два будинки. Загинув працівник підприємства, з пораненнями госпіталізовані троє працівників.

У Немишлянському районі Харкова двоє людей віком 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху обидва з пораненнями були госпіталізовані.

На Слобожанському напрямку російська армія з мінометів та артилерії обстріляла Басове Богодухівського району, Високу Яругу Харківського району, Тернову і Вовчанськ Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки, завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Кислівка.

У Луганській області за добу росіяни здійснили 96 обстрілів, випустили 435 снарядів. Ворог завдає ударів по Невському, Білогорівці та інших населених пунктах області.

У Донецькій області загарбники здійснили обстріли Краматорська, Авдіївки, Костянтинівки, Красногорівки, Часового Яру, Гострого, Курахівки, Нью-Йорка, Золотої Ниви, Плещіївки.

Пошкоджено 24 житлові будинки (з них чотири багатоквартирні), 15 автомобілів, чотири приміщення підприємства, чотири вагони, два склади, цех металоконструкцій, спорткомплекс, шість гаражів, мопед, дві ЛЕП, кафе, чотири господарчі споруди, школу, приміщення лабораторії. На Донеччині за добу четверо людей поранені.

У Миколаївській області вночі ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Вчора війська РФ з артилерії били по акваторії Очаківської громади. Також вчора ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади, горіла суха трава.

У Херсонській області за добу росіяни здійснили 89 обстрілів (випустили 373 снаряди), з них по Херсону — 12 обстрілів (40 снарядів). Є влучання в районах 20 населених пунктів, територію авторинку в Херсоні, складські приміщення у Херсоні, територію ДП "Палада" в Херсоні, територію фермерського господарства в селі Зміївка. Загарбники випустили керовані авіабомби по Зміївці. Загинула 70-річна жінка.

У селі Розлив російська армія поцілила у приватні будинки. Поранені 54-річна жінка та 49-річний чоловік. У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет, який здетонував. Травми дістали хлопчики 8 і 10 років. Внаслідок обстрілу села Веселе поранень зазнав 59-річний чоловік. Під час артилерійського обстрілу Херсона поранень зазнали троє людей.