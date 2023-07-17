МЗС Німеччини закликає до реформи міжнародного права для притягнення РФ до відповідальності
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала реформувати міжнародне право, щоб російський диктатор Володимир Путін був притягнутий до відповідальності за розв'язання війни проти України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Як зазначається, Бербок закликає до реформи міжнародного права, щоб винні в агресивних війнах, такі як російський диктатор Володимир Путін, могли бути притягнуті до відповідальності.
"Ніхто не може вести агресивну війну у 21 столітті й залишатися безкарним", - наголосила вона перед польотом до Нью-Йорка.
Повідомляється, що там вона візьме участь у церемонії з нагоди 25-ї річниці Міжнародного кримінального суду (МКС) при ООН. Також запланована зустріч із президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером і виступ у Радбезі ООН.
"В очах злочинців Міжнародний кримінальний суд уже є гострим мечем. В очах постраждалих він - надія на те, що їхні страждання не залишаться безкарними", - зазначила глава МЗС Німеччини.
Вона підкреслила, що "прогалина у правоохоронній діяльності є особливо болючою", коли мова йде про злочини проти "найдорожчого, що у нас є - нашого миру", вимоги до кримінального переслідування все ще надто високі. За словами Бербок, міжнародне право має адаптуватися до обставин 21 століття.