Третя колона ПВК "Вагнер" прибула до Білорусі – ЗМІ

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липня помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася до наметового табору в селі Ціль. Про це повідомив білоруський моніторинговий проект "Белорусский Гаюн" (Belarusian Hajun project).

"У напрямку Осиповичів та табору в д. Мета трасою М5 від Бобруйска прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер" , - повідомили в проекті.

У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханці, будівельна техніка, автобуси, фури”.

Зазначається, що машини рухаються із встановленими прапорами РФ та із символікою ПВК "Вагнер".

За даними "Беларускі Гаюн", це вже як мінімум 3-та колона із найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

Спостерігачі вважають, що найманці рухаються до польового табору в селі Ціль, як було в попередні дні.