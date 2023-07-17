Китай сподівається на продовження дії Чорноморської зернової угоди – МЗС

Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі, повідомляє Укрінформ.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи завершення нинішнього терміну дії угоди.

"Китай сподівається, що ініціатива з перевезення зерна (Чорноморська зернова ініціатива – ред.) й надалі виконуватиметься в повному обсязі" , – сказала Мао.

Вона додала, що Китай готовий тісніше взаємодіяти з усіма сторонами зернової угоди для досягнення домовленостей щодо забезпечення світової продовольчої безпеки.

Росія не погоджувалася реєструвати нові судна з зерном із 27 червня, тож нинішній термін дії Чорноморської зернової ініціативи закінчиться у понеділок, 17 липня, якщо Москва не погодиться її продовжити.