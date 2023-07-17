У Києві запровадили "тепловий режим" для транспорту

У Києві запроваджено так званий "тепловий режим", який передбачає обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту, повідомляє Економічна правда.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом" , - йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва

У поліції попереджають, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря у Києві 17 липня сягне +30,+32 градуси за Цельсієм.