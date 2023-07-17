На столичних мостах Патона та Метро зафіксували критичні пошкодження

Суцільна корозія головних елементів, тріщини опор, руйнування бетону - такі критичні пошкодження мостів Патона та Метро виявив лише візуальний огляд, проведений Комісією з перевірки стану мостових споруд, яку очолює віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що міст ім.Є.Патона та місту Метро стали першими обʼєктами огляду Комісією. І наразі експерти провели лише візуальний огляд об’єктів, за результатами якого "зафіксували неналежний стан експлуатаційного утримання".

"Експерти зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження мостів. Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами" , - йдеться в повідомленні.

При цьому, як наголошують у Мінвідновлення, міст ім.Є. Патона експерти визнали непрацездатним ще під час обстеження у 2018 році.

"Огляд об'єкта, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася 2020 році. Тобто, три роки не було жодного обстеження мосту" , - йдеться в повідомленні.

А перший тендер на проєктування реставраційних робіт мосту ім.Є.Патона Служба відновлення у Київській області оголосить лише наприкінці серпня.

"Стабільна та безпечна робота мостів в умовах воєнного стану – це питання нашої обороноздатності. Від стану інфраструктури залежить, як швидко відбуватиметься забезпечення військовими та гуманітарними вантажами. Ми готові відкрито говорити про проблеми, які існують в інфраструктурі, для того, аби оперативно їх вирішити" - підкреслив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Нагадуємо, Комісія з перевірки стану мостів в Україні створена на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 23 червня 2023 року.

Перший етап оцінки стану мостів почався зі столиці. На черзі – мостові споруди в інших регіонах.

У столиці нараховується 171 конструкція мостів і шляхопроводів, 75 таких споруд перебувають в аварійному або передаварійному стані, оскільки не ремонтувались десятиліттями.

Існуюча проблема вийшла назовні у лютому 2017 року, коли частково обвалився Шулявський шляхопровід. Шляхопровід був визнаний аварійним ще у 2013 році, його реконструкцію було перенесено на 2015 рік, але вона так і не відбулася.

У лютому 2020 року мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам міста додатково обстежити столичні мости й шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху.

У 2021 році стало відомо, що на ремонті Південного мосту Києва відмили значну суму грошей. Поліція провела низку обшуків у зв’язку із махінаціями та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Наприкінці 2022 року кияни зареєстрували петиції, в якій вимагали терміново провести ремонт Дарницького мосту, який руйнується, але, як з'ясувалося, навіть не стоїть на балансі Київавтодору. У статусі будмайданчика міст перебував 10 років - до 2020 року.