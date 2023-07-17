У Росії заявили про припинення дії "зернової угоди"

У Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди", дія якої завершується вже сьогодні, 17 липня. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна.

"Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, вона зупинена" , - сказав Пєсков пропагандистським російським ЗМІ.

За його словами, Росія нібито негайно повернеться до "зернової угоди", але за умови, що її "домовленості буде виконано".

Як передають прокремлівські видання, також Пєсков негативно відповів на запитання, чи здатний вплинути вибух на Кримському мості на "зернову угоду".

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