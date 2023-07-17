Чому США не дають Україні далекобійні ракети ATACMS - експерт

В США не поспішають давати Україні далекобійні ракети ATACMS не тому, що бояться ескалації на фронті, а тому, що бояться потрапляння певних військових технологій до рук росіян. Таку думку розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, повідомляє РБК-Україна.

За словами експерта, навряд чи хтось із військових та політиків на Заході серйозно боїться якоїсь ескалації.

"Яким чином може відбуватися ця ескалація? Дрони вже по Кремлю прилітали, рейди в Бєлгородській та Брянській областях вже були, в окупованому Криму "бавовна цвіте і квітне". Звісно, що вони остерігаються не ескалації, а дещо іншого. Я думаю, що насправді вони бояться потрапляння певних військових технологій до рук росіян, а не, власне, їхньої реакції на появу того чи іншого озброєння у ЗСУ" , - пояснив він.

Машовець нагадав, що ATACMS - це зброя зовсім іншого порядку, "зброя рівня прем’єр-ліги".

"Адже це дуже дорогий, дуже точний і дуже руйнівний засіб ураження, а найголовніше - він далекобійний. ATACMS міг би стати для нас прямим аналогом ОТРК на кшталт "Сапсан", "Грім-2", таким собі українським "Іскандером". Це би докорінним чином поміняло оперативно-стратегічну ситуацію в багатьох речах" , - додав експерт.

Крім цього, на його думку, ефект від появи у України такої зброї цілком можливо порівняти з появою у ЗСУ на озброєнні систем типу М-270 MLRS або HIMARS.