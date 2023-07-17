Bloomberg: Ізраїль вбудовує штучний інтелект у військові операції

Армія оборони Ізраїлю почала використовувати штучний інтелект для вибору цілей для авіаударів та організації матеріально-технічного забезпечення під час війни в умовах ескалації напруженості на окупованих територіях та з головним суперником Іраном, передає Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Хоча військові не коментують конкретні операції, офіційні особи кажуть, що тепер використовують систему рекомендацій штучного інтелекту, яка може опрацьовувати величезні обсяги даних для вибору цілей для авіаударів. Наступні рейди можна швидко зібрати за допомогою іншої моделі штучного інтелекту під назвою Fire Factory, яка використовує дані про схвалені військові цілі для розрахунку навантаження боєприпасами, визначення пріоритетів та призначення тисяч цілей літакам та безпілотникам, а також пропонує розклад.

Незважаючи на те, що обидві системи контролюються людьми-операторами, які перевіряють та затверджують окремі цілі та плани повітряних нальотів, за словами представника ЦАХАЛу, ця технологія все ще не підпадає під дію якогось міжнародного чи державного регулювання. Прихильники стверджують, що передові алгоритми можуть перевершити людські можливості та допомогти військовим мінімізувати втрати, тоді як критики попереджають про потенційно смертельні наслідки використання все більш автономних систем.