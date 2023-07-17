Один з енергоблоків АЕС вивели з ремонту раніше терміну — Міненерго

﻿На понеділок, 17 липня, генерація електроенергії в українській енергосистемі повністю покриває споживання — енергоблок на одній з АЕС вийшов із ремонту раніше терміну, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

"На одній з АЕС України на 3 дні раніше визначеного терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності. Загалом минулої доби атомна генерація виробила половину спожитої електроенергії" , — зазначили у відомстві.

Ремонтна кампанія в енергетиці, для підготовки до нового опалювального сезону, триває.

Водночас через обстріли знеструмили частину споживачів у Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілів було знеструмлено 14 населених пунктів і одну шахту. Тривають відновлювальні роботи.

У Херсоні без світла залишаються 12,7 тисяч споживачів. Через негоду знеструмлено 4 населені пункти в Чернівецькій області. Також унаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській і Сумській областях.