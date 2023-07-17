СБУ затримала чоловіка, який передавав РФ дані про удари по Краматорську

Контррозвідники Служби безпеки України затримали інформатора, який збирав для ФСБ РФ дані про наслідки ракетного удару по піцерії у центрі Краматорська 27 червня, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Завдання затриманий одержав одразу після повітряної атаки на Краматорськ.

Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих внаслідок вогневого ураження.

Також агресор намагався отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України.

Встановлено, що, крім вказаного факту, інформатор росіян приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста.

Розвідінформація потрібна була для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

СБУ викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську.

За даними слідства, інформатором ФСБ виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору агресора він потрапив через власні антиукраїнські коментарі у різних Телеграм-каналах. Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Він перебуває під вартою.