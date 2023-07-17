У Кремлі пригрозили Україні "відповіддю" за атаку на Кримський міст

У Росії заявили, що "відповіддю" на нібито атаку на Кримський міст стане досягнення всіх цілей так званої "спеціальної військової операції", пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Ми знаємо причини і тих, хто стоїть за цим "терористичним актом". Це вимагатиме далі від усіх нас зібраності та додаткових заходів та роботи" , - сказав він.

При цьому Пєсков заявив, що наразі про "якісь інші заходи" розмова не велася.

"Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнення всіх цілей "спеціальної військової операції", яка триватиме" , - додав речник Путіна.

З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив﻿ про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення﻿ залізничного сполучення, однак автомобільне залишається паралізованим.