У Кремлі пригрозили Україні "відповіддю" за атаку на Кримський міст
У Росії заявили, що "відповіддю" на нібито атаку на Кримський міст стане досягнення всіх цілей так званої "спеціальної військової операції", пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Ми знаємо причини і тих, хто стоїть за цим "терористичним актом". Це вимагатиме далі від усіх нас зібраності та додаткових заходів та роботи", - сказав він.
При цьому Пєсков заявив, що наразі про "якісь інші заходи" розмова не велася.
"Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнення всіх цілей "спеціальної військової операції", яка триватиме", - додав речник Путіна.
З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення залізничного сполучення, однак автомобільне залишається паралізованим.