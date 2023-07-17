Вибухи на Кримському мосту: Медведєв закликав підривати будинки в Україні
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув маячнею і погрозами на адресу України після вибухів на Кримському мосту в понеділок, 17 липня, повідомляє Новое время.
Медведєв назвав українців "терористами".
"Вони розуміють тільки мову сили. Тільки персональні і зовсім негуманні методи", — написав він у Telegram.
Потім він закликав "підривати" будинки в Україні.
"Шукати і ліквідувати їхніх подільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне — знищувати вище керівництво терористичних формувань, у яких щілинах би ці комахи не ховалися", — написав Медведєв, який відомий своїми хамськими і відірваними від реальності заявами.
З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення залізничного сполучення, однак автомобільне залишається паралізованим.