Вибухи на Кримському мосту: Медведєв закликав підривати будинки в Україні

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув маячнею і погрозами на адресу України після вибухів на Кримському мосту в понеділок, 17 липня, повідомляє Новое время.

Медведєв назвав українців "терористами".

"Вони розуміють тільки мову сили. Тільки персональні і зовсім негуманні методи" , — написав він у Telegram.

Потім він закликав "підривати" будинки в Україні.

"Шукати і ліквідувати їхніх подільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне — знищувати вище керівництво терористичних формувань, у яких щілинах би ці комахи не ховалися" , — написав Медведєв, який відомий своїми хамськими і відірваними від реальності заявами.

З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив﻿ про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення﻿ залізничного сполучення, однак автомобільне залишається паралізованим.