Командирів найбоєздатніших підрозділів РФ відсторонюють, це деморалізує окупантів— ISW

Російське командування, вочевидь, охопила криза непокори, яка може призвести до широкої деморалізації в окупацій армії. У провоєнній спільноті РФ ширяться чутки про звільнення, відсторонення та ймовірні арешти цілої низки командирів найбільш боєздатних підрозділів РФ.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Міністерство оборони Росії почало звільняти командирів деяких найбільш боєздатних частин і формувань російських військ і, схоже, прискорює ці зусилля, вважають експерти ISW. Вони звернули увагу на повідомлення російських пабліків про:

нещодавнє звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-полковника Івана Попова (підтвердив сам Попов);

звільнення командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селівьорстова (поки не підтверджено);

аудіоповідомлення особового складу 7-ї гвардійської гірської дивізії ВДВ від 15 липня, в якому російські військові стверджували, що ще на початку липня російське військове командування нібито звільнило командира 7-ї дивізії ВДВ генерал-майора Олександра Корнєва;

ймовірний арешт командувача 90-ю танковою дивізією (Східний військовий округ) генерал-майора Раміля Ібатулліна, а також двох його неназваних заступників (поки не підтверджено, дати подій не уточнено);

припущення прокремлівського «воєнкора», що російське військове командування також планує звільнити командира 31-ї бригади ВДВ, яким, як повідомляється, є полковник Сергій Карасьов;

повідомлення російських джерел про те, що Міноборони Росії може готуватися до арешту командувача російських Повітрянодесантних військ (ВДВ) генерал-полковника Михайла Теплинського.

ISW поки не знайшов підтверджень даних про звільнення Селівьорстова, Корнєва або арешт Ібатулліна, "хоча ці заяви схожі на попередні заяви про зміни командування, які згодом підтвердилися", зауважують аналітики. Вони додають, що в перерахованих вище повідомленнях йдеться про ті російські частини, які ведуть оборонні та наступальні дії на ключових ділянках фронту в Україні - зокрема в Запорізькій області та на флангах Бахмутського напрямку, а також західніше Кремінної Луганської області (зокрема там намагається вести наступальні дії 90-та танкова дивізія).

Аналітики ISW припускають, що в більшості випадків йдеться про звільнення чи відсторонення командирів через вияви непокори, яка, схоже, поширюється на деяких їхніх солдатів. Зокрема в аудіозаписі, поширеному нібито від імені бійців 7-ї дивізії ВДВ російські військові погрожують, що відступлять зі своїх позицій в окупованій Херсонській області, якщо Міноборони Росії заарештує командувача ВДВ Михайла Теплинського або загрожуватиме його життю. Якщо це аудіо правдиве, то фактично воно є погрозою масового дезертирства з боку російських військових, що виступають на захист Теплинського.

Саме командувач російських Повітрянодесантних військ (ВДВ) Михайло Теплинський ще раніше створив прецедент для актів непокори, які нині спостерігаються в російській армії. Йдеться про зиму 2023 року, коли Міноборони Росії намагалося розпочати широкомасштабні кадрові зміни в Збройних силах, щоб замінити деяких командирів, які не бажали підпорядковуватися Шойгу та Герасимову під час вторгнення в Україну.

Теплинський був одним із цих командирів, його відсторонили в січні після ймовірної сварки з Валерієм Герасимовим через задіяння елітних сил ВДВ в штурмових «м’ясних» атаках на Донбасі. Пізніше Теплинський виступив з кількома публічними зверненнями, в яких висловив своє невдоволення і натякнув на відповідальність вищого командування, після чого був знову залучений до операцій в Україні.

Той факт, що раніше Кремль постійно ігнорував ланцюжок підпорядкування в російському командуванні, ймовірно, заважає Сергію Шойгу та Валерію Герасимову в їхніх спробах придушити непокору та встановити повний контроль над російською армією в Україні. В ISW нагадують, що раніше Путін постійно обходив чи ігнорував встановлений порядок командування [контактуючи з командувачами нижчої ланки — прим.ред.] в надії забезпечити швидкий успіх на полі бою. Протягом усієї війни диктатор фактично принижував авторитет Шойгу та Герасимова — особливо коли військові невдачі на передовій також підірвали їхню репутацію.

"Путін культивував середовище, в якому військовослужбовці, офіційні особи та навіть російські "воєнкори" в обхід Шойгу та Герасимова представляли Путіну своє розуміння поточного стану війни та рекомендації щодо того, що робити" , — нагадують в ISW.

Загалом намагання головнокомандувача дізнатися думку підлеглих, які виступають проти вищого військового керівництва, є "проблемним, але не унікальним явищем" для армій. Однак дозволити квазікомандиру, такому як Пригожин, вести власну військову кампанію паралельно, не підпорядковуючись вищій формальній ланці командування, "є надзвичайно рідкісним і сильно руйнує авторитет офіційного військового керівництва", нагадують в ISW. Загалом Путін фактично зробив Міноборони Росії цапом-відбувалом за всі російські військові невдачі, що обтяжило Шойгу та Герасимова "репутацією некомпетентності та провалів, яку вони навряд чи зможуть виправити", наголошують аналітики.

В ISW також озвучують ще декілька висновків і припущень, які стосуються умовного "бунту" низки вищих командирів в російській армії:

Російські командири, ймовірно, намагаються убезпечити себе від покарання за непокору з боку російського Міноброни, поширюючи відповідні наратив серед російських військовослужбовців на фронті - зокрема привертаючи їхню увагу до ризику звільнення чи арештів командувачів — чим ще більше ризикують посіяти повсюдну деморалізацію.

Російські ветеранські та ультранаціоналістичні спільноти, схоже, охоче захищають «непокірних» командирів, посилюючи «пораженські» дискусії, які можуть мати прямий вплив на моральний стан російських військовослужбовців



Криза в російському командуванні, яка вочевидь спостерігається нині, та її наслідки для морального духу армії РФ, ймовірно, погіршать російські можливості проводити тактичні наступальні операції, які мають вирішальне значення для російської «гнучкої» оборони на півдні України (коли перший ешелон уповільнює рух військ ЗСУ та намагається виснажити їх, а другий ешелон контратакує з підготовлених оборонних позицій, щоб відбити український наступ). Однак оскільки ЗСУ намагаються наступати вздовж «швів» російської оборони — між різними формуваннями та підрозділами в деяких районах фронту, — то проблеми з командуванням і контролем в армії РФ можуть призвести до відсутності згуртованості між цими підрозділами, які ведуть оборону (хоча поки прямих ознак цього немає).