ЄС очікує від Росії визнання відповідальності за збиття MH17

У дев'яті роковини збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17, коли загинули 298 осіб, Європейський Союз очікує від Росії визнання відповідальності за катастрофу, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля від імені всього Євросоюзу.

Європейський Союз підкреслює, що докази, представлені Спільною слідчою групою у провадженнях в Окружному суді Нідерландів та Європейському суді з прав людини, чітко вказують на те, що установка "Бук, яка була використана для збиття МН17, поза сумнівом, належала збройним силам Росії.

У своєму рішенні про прийнятність справи "Україна та Нідерланди проти Росії" 25 січня 2023 рок Європейський суд з прав людини став першим міжнародним судом, який підтвердив причетність Росії до збиття рейсу MH17.

Нагадуючи про свої попередні заяви, ЄС бере до уваги всі юридичні процедури, які відбуваються у зв'язку з цим, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме з зусиллями, спрямованими на встановлення істини, справедливості та відповідальності, йдеться у заяві.