У неділю, 16 липня, Україні вперше імпортувала електроенергію з Польщі оновленою у травні міждержавною лінією електропередач.﻿ Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Цю ЛЕП компанія модернізувала і включила у травні 2023 року. Нею енергосистема отримала додаткові 800 МВ потужності з 20:00 до 23:00, у період найвищого споживання.

Також упродовж дня тривав імпорт зі Словаччини та Молдови максимальною потужністю до 350 переважно у денні та вечірні години.

На сьогодні імпорт передбачено зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови – до 3 МВт.

На понеділок, 17 липня, генерація в українській енергосистемі повністю покриває﻿ споживання, раніше терміну вийшов з ремонту енергоблок на одній з АЕС.