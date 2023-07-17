Світові ціни на пшеницю різко зросли — The Telegraph

Після того, як Росія сьогодні заявила про припинення дії "зернової угоди", світові ціни на пшеницю різко зросли, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як йдеться в публікації The Telegraph, ціни на пшеницю на Чиказькій сировинній біржі 17 липня зросли одразу на 6,7% - до 6,89 долара за бушель.

Як зазначається, Росія та Україна є двома провідними виробниками сільськогосподарської продукції у світі та основними гравцями на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.

У Кремлі відмовилися﻿ від продовження "зернової угоди", дія якої завершується вже сьогодні, 17 липня. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та РФ про "зерновий коридор" у Чорному морі.

Дія угоди кілька разів продовжувалась, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору". Щоразу вона намагалася продавити якісь винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Однак так і не досягала результату.