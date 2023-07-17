Арахамія закликав місцеву владу обмежити непріоритетні витрати

Верховна Рада готова на законодавчому рівні обмежити непріоритетні витрати місцевої влади, заявив у понеділок голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі" , – звернувся Арахамія у Telegram до місцевої влади.

Він вважає, що у суспільстві назріває "дуже серйозне невдоволення" діями місцевої влади у зв'язку "з усіма цими історіями про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки".

Арахамія заявив, що його допис – це останнє попередження.