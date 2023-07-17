Спека до +38 та грозові дощі: синоптик дав прогноз на тиждень

Як і обіцяли синоптики, в Україну повернулася справжня літня спека. За прогнозом кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, у зв'язку з надходженням теплої та нестійкої повітряної маси середземноморського походження, а також з території Балканського півострова, в нашій країні прогнозується період переважно спекотної погоди з денними температурами близько +30 °С, у центральних та південних регіонах місцями вище +33…+35 °С, повідомляє Дзеркало тижня.

Проте, нові температурні рекорди малоймовірні. На тлі спекотної погоди активізуються і грозові процеси, які супроводжуватимуться випаданням злив, а місцями не виключені такі небезпечні явища, як град та шквалисті пориви вітру.

Понеділок, 17 липня

Погода очікується переважно малохмарною та без опадів. Однак увечері малорухомий холодний фронт стане причиною грозових дощів на Поліссі та на крайньому заході країни. Вітер північно-західної чверті, у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С; у південних та центральних областях вночі +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С.

Вівторок, 18 липня

У західних та північних областях очікуються грозові дощі, вдень опади поширяться також на центральні регіони, Одеську та Харківську області. Місцями можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер на Лівобережжі України південно-західний, 3 - 8 м/с, на Правобережжі північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, біля узбережжя морів до +24 °С; вдень у західних областях +25…+30 °С, на решті країни +30…+35 °С, на Одещині місцями +36…+38 °С.

Середа, 19 липня

Грозові дощі пройдуть вночі у східних, центральних областях та у Приазов'ї, вдень також на заході країни. В окремих пунктах можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря знизиться на 3 - 5 °С і коливатиметься вночі в межах +13 ... +18 ° С, вдень +24 ... +29 °С; у південній половині та у Приазов'ї вночі +18…+23 °С, вдень +28…+33 °С.

Четвер, 20 липня

Дощі з грозами пройдуть місцями у західних областях, вдень опади можливі у центральних, місцями північних та південних регіонах. В окремих районах можливі сильні зливи і шквалисте посилення вітру до 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +15…+20 °С, вдень +24…+29 °С, у південних областях та Криму +30…+35 °С.

П'ятниця, 21 липня

Погодні умови визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Вночі дощі можливі у західних та східних областях, вдень у Карпатському регіоні та на Прикарпатті сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. Вітер переважно західної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +25...+30 °С; у південній частині та Криму вночі +18…+23 °С, вдень +31…+36 °С.

Субота, 22 липня

Вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15…+20 °С, вдень +25…+30 °С; у південній половині вночі +19…+24 °С, вдень +32…+37 °С.

Неділя, 23 липня

Вночі невеликі дощі пройдуть у східній частині України, вдень та ввечері у західних областях очікуються зливи, місцями град та шквали, 17 – 22 м/с. В решті областей України переважно без опадів. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +28…+33 °С, у південних областях +32…+37 °С.

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) заявило про те, що феномен Ель-Ніньо офіційно вступив у свої права. А це означає, що в районі Тихого океану може збільшитися кількість ураганів, у Північній та Південній Америці – злив і повеней, а по всьому світу стане вищою за температуру.