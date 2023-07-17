FT: Вибух на Кримському мосту б'є по Кремлю та створює проблеми для армії РФ

Підконтрольна Москві «влада» Криму зупинила рух на мосту через Керченську протоку, що з'єднує окупований півострів з Росією. Це сталося в понеділок вранці після повідомлень про вибух, що спричинив обвалення частини мосту та загибель двох людей. З посиланням на Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

«Якщо підтвердиться, що це був другий український напад на Кримський міст, відкритий з великою помпою російським президентом Володимиром Путіним у 2018 році, це завдасть ще одного принизливого удару по престижу Кремля і, можливо, по його здатності забезпечувати війська, що тримають в окупації південні регіони України» , - пише Financial Times.

Видання нагадує, що міст вже був пошкоджений внаслідок атаки у жовтні, що змусило російську владу тимчасово закрити його. Ремонт тривав кілька місяців і врешті-решт конструкція була повністю відновлена.

Міст відіграє роль важливої сполучної ланки між Росією та окупованими українськими територіями та використовується для транспортування військ, танків та інших військових вантажів для окупаційних сил Кремля на півдні України. Єдиний інший маршрут постачання – через так званий «сухопутний коридор», який Москва створила, вторгнувшись та окупувавши частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Минулого вересня Путін заявив про «анексію» цих регіонів.

"Але цей шлях вузький і пов'язаний з труднощами, оскільки українські бригади зосередили свою увагу на спробі перерізати цей сухопутний коридор у ході свого контрнаступу" , - пише видання.

20-кілометровий міст через Керченську протоку був спеціальним проектом Путіна. Побудований за 3 мільярди доларів після незаконної анексії Криму у 2014 році, він був завершений у 2018 році. І Путін відзначив цю подію, особисто проїхавши мостом на вантажівці «КамАЗ»