Салліван про наступ ЗСУ: РФ отримує величезну шкоду, Україна прогресує

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Збройні Сили України завдають величезної шкоди армії РФ у ході наступу на Донбасі та півдні. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

За його словами, зараз ЗСУ наступають на сході та півдні, завдаючи величезної шкоди росіянам, а західні союзники працюють над посиленням санкцій проти Росії, щоб підірвати її військово-промисловий потенціал.

"Ми продовжимо чинити економічний тиск на Росію, а українці продовжать чинити на РФ військовий тиск. Тож я думаю, що зрештою, якщо Росія вирішить продовжувати війну, це їй дорого обійдеться. І Україна продовжить прогресувати на полі бою" , — сказав Салліван.

Він зазначив, що США мають намір переконатися, що Україна отримає довгострокову підтримку.